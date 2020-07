Κόσμος

Ερντογάν - Πούτιν... δεν μίλησαν για την Αγία Σοφία

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες, σε τηλεφωνική επικοινωνία τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία για την κλιμακούμενη στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορα μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

"Εκφράστηκε η βούληση για τον συντονισμό των προσπαθειών με στόχο τη σταθεροποίηση στην περιοχή", σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η σύγκρουση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη Ρωσία.

Στην ανακοινωση δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.