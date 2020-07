Αθλητικά

Βαλένθια: Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χάβι Γκράθια (βίντεο)

O 50χρονος τεχνικός - και γνώριμός μας από τη θητεία του στους πάγκους δύο ελληνικών ομάδων - αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των “νυχτερίδων”.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χάβι Γκράθια, καλύπτοντας το κενό που προέκυψε στη θέση του προπονητή, μετά την απόλυση του Άλμπερτ Θελάδες στα τέλη Ιουνίου.

O 50χρονος τεχνικός και γνώριμος μας από τη θητεία του στους πάγκους του Ολυμπιακού Βόλου και της Κέρκυρας, είναι γνώστης της ισπανικής πραγματικότητας, καθώς έχει θητεύσει σε Οσασούνα, Αλμερία και Μάλαγα, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο βρισκόταν σε αναζήτηση ομάδας, μετά την απόλυση του από τη Γουότφορντ.

Ως παίκτης, ο Γκράθια είχε φορέσει τις φανέλες των Βαγιαδολίδ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Βιγιαρεάλ και Κόρδοβα, όπου έκλεισε την αγωνιστική του καριέρα το 2002.

Αποστολή του Γκράθια, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο των “νυχτερίδων” για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, είναι να επαναφέρει την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την εφετινή αποτυχημένη σεζόν της (9η θέση).

