Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου και για δεύτερη φορά μέσα στο μήνα συναντιούνται ο Άρης από τον Κριό με τον Ερμή στον Καρκίνο, αυτή τη φορά ορθόδρομος.

ΚΡΙΟΣ: Δύσκολα τα πράγματα σήμερα, αφού για να τα βγάλεις πέρα καλείσαι να επιστρατεύσεις ένα όπλο που και να υπάρχει στη φαρέτρα σου, δεν ξέρεις που ακριβώς το έχεις βάλει, και φυσικά δεν είναι άλλο από τη διπλωματία σου...Σε κάθε περίπτωση το σπίτι μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μάχης, αφού πέρα από διάφορα πρακτικά ζητήματα που μπορεί να σε απασχολήσουν, θα πρέπει να διαχειριστείς τις απαιτήσεις, αλλά και την αμφισβήτηση του συντρόφου σου ή άλλων σημαντικών προσώπων της ζωής σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Ούτως ή άλλως η παρουσία του Άρη στον 12ο οίκο σου δίνει ένταση στην καθημερινότητα σου, πόσο μάλλον όταν έρχεται σε κόντρα με τον Ερμή γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την επικοινωνία με συγγενικά σου πρόσωπα, γείτονες ή άλλους ανθρώπους που μπορεί να έρχεσαι σε επαφή σχετικά συχνά. Πολλή προσοχή χρειάζεται να επιδείξεις σήμερα και στις μετακινήσεις σου ενώ συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ακόμα και κουτσομπολιά καλό θα ήταν να αποφευχθούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ανασφάλεια που μπορεί να σου προκαλέσει σήμερα μια απογοήτευση στον ερωτικό τομέα ή σε κάποιο θέμα που έχει να κάνει με κάποιο δημιουργικό σχέδιο που είχες κατά νου είναι η βασική επίπτωση που θα έχει για σένα αυτό το τετράγωνο του Άρη με τον Ερμή. Σε κάθε περίπτωση το πορτοφόλι σου φαίνεται να είναι αυτό που την πληρώνει, καθώς μπορεί να αποφασίσεις να ξοδέψεις χρήματα προκειμένου να ανέβεις ψυχολογικά ή να προχωρήσεις σε επιπλέον χρηματοδότηση ενός σχεδίου που ίσως να έπρεπε να αφήσεις πίσω σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκινάκια, είστε από αυτούς που βάλλονται περισσότερο σήμερα από το τετράγωνο του Άρη απ’ τον Κριό με τον Ερμή στο ζώδιο σου, γι’ αυτό καλό θα είναι να φροντίσεις να κρατήσεις χαμηλούς τόνους κυρίως όσον αφορά στην επαφή σου με άτομα που κατέχουν κάποια θέση εξουσίας, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στις σχέσεις σου με το σύντροφο σου. Δεν είναι καλή μέρα για να προχωρήσεις νέα επιχειρηματικά σχέδια, ενώ καλό θα είναι να αποφύγεις και την ανάληψη περισσότερων ευθυνών.

ΛΕΩΝ: Το τετράγωνο του Ερμή με τον Άρη αναμένεται να φέρει στα αυτιά σου πληροφορίες και καλά κρυμμένα μυστικά που μπορεί να σε αναγκάσουν να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Ωστόσο, καλό θα ήταν να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στους «καλοθελητές», αλλά και επιφυλακτικός για κάποια απ’ όσα μαθαίνεις, αφού είναι πιθανό να υπάρχει κάπου μια υπερβολή, την ίδια στιγμή που ήδη νιώθεις την ανάγκη να βγάλεις κάποια απ’ τα απωθημένα σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο κυβερνήτης σου Ερμής δέχεται βαριά την ενέργεια του Άρη και αυτό προφανώς δύσκολα θα σε αφήσει ανεπηρέαστο. Κάποιος φίλος μπορεί να σε απογοητεύσει και να σε ρίξει ψυχολογικά ή να νιώσεις ότι ο κοινωνικός σου περίγυρος στρέφεται εναντίον σου. Απέφυγε να ζητήσεις συμβουλές από άλλους κι αν σου τις προσφέρουν μόνοι τους ας είσαι επιφυλακτικός. Ιδιαίτερα προσεκτικός θα πρέπει να είσαι σε οικονομικές υποθέσεις, ειδικά αν διαχειρίζεσαι χρήματα άλλων.

ΖΥΓΟΣ: Σήμερα μπορεί να γίνεσαι αποδέκτης ανταγωνιστικών συμπεριφορών στον εργασιακό σου χώρο ή να συμπεριφέρεσαι εσύ ιδιαίτερα ανταγωνιστικά απέναντι στους συνεργάτες σου και αυτό είναι κάτι που μπορεί να οξύνει τα πνεύματα. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, γιατί μπορεί να υποπέσεις σε λάθη που θα στιγματίσουν την εικόνα σου και πιθανότατα να επηρεάσουν τις σχέσεις σου με άτομα κύρους. Καλύτερα να αποφύγεις να μιλήσεις για τις επιδιώξεις και τους στόχους σου, γιατί δύσκολα θα βρεις υποστηρικτές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή μέρα έρχεται να σου δώσει πληροφορίες που μπορεί να μη σου αρέσουν ιδιαίτερα, όμως καλό θα είναι να τις λάβεις υπόψη σου, χωρίς να χρειάζεται να αντιδράσεις άμεσα. Προσοχή στις ερωτικές σου σχέσεις, όπου λίγο κάποια πράγματα που έχεις μαζέψει, λίγο οι υπερβολικές σου απαιτήσεις μπορεί να φέρουν κάποιες συγκρούσεις… Κυρίως χρειάζεται να προφυλαχθείς από την υπερβολική σου αισιοδοξία ή γιατί πιστεύεις ότι αυτό που σου λένε ισχύει κιόλας!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ένα οικονομικό ζήτημα φαίνεται ικανό να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε σένα και κάποιους ανθρώπους στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Βέβαια μπορεί να είναι και οι δικές σου ανασφάλειες αυτές που θα προκαλέσουν τις παρεξηγήσεις, γι’ αυτό καλό θα ήταν να προσέξεις λίγο πως και τι θα μοιραστείς με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Επίσης, κάποια σχέδια σου φαίνεται ότι είτε αναβάλλονται, είτε ματαιώνονται λόγω έλλειψης χρημάτων ή επειδή κάτι δεν είχες υπολογίσει σωστά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η οικογένεια ή κάποιο θέμα που αφορά την ακίνητη περιουσία σου μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα που θα σε οδηγήσει στην έκρηξη και θα σε κάνει να χρησιμοποιήσεις τα αιγοκερίσια κέρατα σου απέναντι σε όποιον νιώσεις ότι δεν έχει τη διάθεση να καταλάβει τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις σου. Με τον Άρη να τετραγωνίζει τον Ερμή στον Καρκίνο καλό θα ήταν να ρίξεις λίγο τις απαιτήσεις σου, αφού τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες και στα επαγγελματικά ζητήματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η δεύτερη μέρα της εβδομάδας έχει πολύ τρέξιμο, ευθύνες, πίεση, αλλά και λόγια στον εργασιακό σου χώρο που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείσθε να ανταποκριθείς. Επίσης, κάποιο νομικό ζήτημα μπορεί να αποτελέσει αγκάθι τις μέρες που διανύουμε, ενώ καλό θα ήταν να προσέξεις και θέματα υγείας, ειδικά αν σκοπεύεις να ταξιδέψεις, αφού κάποια ασθένεια ή κάποιο ατύχημα μπορεί να σου στερήσει αυτή τη δυνατότητα.

ΙΧΘΥΕΣ: Αυτό το τετράγωνο του Άρη με τον Ερμή έρχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις σου με τα παιδιά, ενώ εγείρει και θέματα που έχουν να κάνουν με τις ερωτικές σου υποθέσεις όπου η επικοινωνία με τον ερωτικό σου σύντροφο φαίνεται να έχει χαθεί, οι επιδιώξεις σας δε συμβαδίζουν και λειτουργείτε και οι δύο αντιδραστικά, επίμονα και άκρως διεκδικητικά ή…εκδικητικά. Προσοχή όμως χρειάζονται και θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις, αφού δεν ευνοείται το ρίσκο.

