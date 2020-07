Κόσμος

Κορονοϊός: Ανοδική παραμένει η καμπύλη μετάδοσης στις ΗΠΑ

Στην υπολειτουργία των υπηρεσιών φαίνεται πως οφείλεται η ελαφρά μείωση νέων κρουσμάτων τις τελευταίες δύο μέρες.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες λίγα περισσότερα από 57.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και ακόμη 679 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός είναι ελαφρώς κατώτερος από εκείνους των τελευταίων λίγων ημερών.

Για δώδεκα συνεχόμενες ημέρες, ως και προχθές Κυριακή, τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό ανά 24ωρο ξεπερνούσαν τα 60.000 (τις τρεις από αυτές ξεπέρασαν τα 70.000). Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 ξεπερνούσε τους 1.000 για τέσσερις συναπτές ημέρες, κάτι που είχε να συμβεί από τα τέλη του Μαΐου.

Η ελαφριά μείωση των αριθμών που καταγράφηκαν προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα ωστόσο ενδέχεται να οφείλεται στο ότι οι τοπικές υπηρεσίες υγείας λειτουργούν σχεδόν στο ρελαντί τα Σαββατοκύριακα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης που έχουν διαγνωστεί στις ΗΠΑ ξεπερνά πλέον τα 4,28 εκατομμύρια (1,32 εκατ. άνθρωποι έχει κριθεί πως αποθεραπεύθηκαν), ενώ η χώρα θρηνεί πάνω από 147.500 θανάτους εξαιτίας της COVID-19. Σε απόλυτα μεγέθη, η χώρα είναι αυτή που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία του κορονοϊού.

Μολονότι καταγραφόταν μια κάποια βελτίωση της κατάστασης προς τα τέλη της άνοιξης, εδώ και αρκετές εβδομάδες η καμπύλη της μετάδοσης στις ΗΠΑ έχει πάρει ξανά ανοδική τροχιά, ειδικά στον Νότο και στη Δύση.