Αθλητικά

Προπονητής της χρονιάς ο Κλοπ

Τα επιτεύγματα του Γερμανού προπονητή και η «αποθέωση» από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Όπως αναμενόταν, ο Γιούργκεν Κλοπ αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο αγγλικό ποδόσφαιρο, κερδίζοντας μάλιστα τον τίτλο παμψηφεί!

Ο Γερμανός τεχνικός επικράτησε του προπονητή της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος οδήγησε τα «παγόνια» στην Premier League για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, αλλά και του τεχνικού της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουίλντερ (είχε πάρει το περσινό βραβείο), κερδίζοντας το κορυφαίο προπονητικό τρόπαιο στην Αγγλία, που φέρει το όνομα του «θρυλικού» προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ 'Αλεξ Φέργκιουσον.

Μάλιστα, ο βετεράνος τεχνικός ανακοίνωσε τον νικητή Κλοπ, μέσω ενός βίντεο στο Sky Sports, όπου στο φινάλε είπε μία τρομερή ατάκα: «Γιούργκεν... Φανταστικά... Μιλάω για τη Λιντς, που επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στην Championship», είπε αρχικά ο Σερ 'Αλεξ, με εμφανή διάθεση να... πειράξει τον προπονητή της Λίβερπουλ και πρόσθεσε: «Η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Εκπληκτικό. Και πραγματικά το άξιζες όλο αυτό. Το επίπεδο και οι εμφανίσεις της ομάδας σου ήταν εξαιρετικά. Η προσωπικότητά του κάλυψε με τον τρόπο που έπρεπε όλο το κλαμπ. Πραγματικά σπουδαία σεζόν, σπουδαίες εμφανίσεις. Σε... συγχωρώ που με ξύπνησες στις 03:30 το πρωί, για να μου πεις ότι κέρδισες το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστώ, αλλά τέλος πάντων το άξιζες πραγματικά. Μπράβο σου...».