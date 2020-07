Κόσμος

Παναγία Σουμελά: Πλήρης επαναλειτουργία της Μονής

Η ιστορική Μονή της Τραπεζούντας ανοίγει και πάλι τις πύλες της μετά από πέντε χρόνια.

Ανοίγει σήμερα, μετά από πέντε χρόνια, η ιστορική Μονή Παναγίας Σουμελά.

Η Μονή της Τραπεζούντας είχε κλείσει το 2015 για να επισκευαστεί, αφού ήταν απαραίτητα τα έργα στήριξής της, μιας και το μοναστήρι είναι λαξευμένο σε βράχο, σε ύψος 1200 μέτρων.

Το μοναστήρι ίδρυσε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος, το 386.

Το 2015 η μονή έκλεισε για ένα χρόνο προκειμένου να γίνουν επείγουσες εργασίες λόγω κατολίσθησης βράχων. Πέρα από την τεράστια θρησκευτική και ιστορική αξία της, η μονή αποτελεί από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα για τους επισκέπτες της περιοχής της Τραπεζούντας.

Τον περασμένο Μάιο είχε ανοίξει μόνο ένα μέρος της Παναγίας Σουμελά, αφού οι εργασίες συνεχίζονταν.