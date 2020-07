Κοινωνία

Δήμαρχος Κυθήρων στον ΑΝΤ1: Καταθέτω μήνυση κατά παντός υπεύθυνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευστράτιος Χαρχαλάκης για τη μήνυση που θα καταθέσει σήμερα και η αξίωση αποζημίωσης.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσει το μεσημέρι στον Πειραιά ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης, μετά τις αποκαλύψεις για την καταστροφική φωτιά στο νησί το 2017.

«Υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων και μετά από όλα αυτά που είπε ο Ματθαιόπουλος», κατατίθεται η μήνυση, όπως είπε ο δήμαρχος μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Θα γίνει πολύ βαθιά έρευνα», εκτίμησε ο Ε.Χαρχαλάκης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αξίωσης αποζημίωσης, όμως τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η άσκηση ποινικών διώξεων.

«Δεν υπήρχε συντονισμός ούτε των επίγειων δυνάμεων. Τα εναέρια μέσα έκαναν τέσσερις ώρες να επιστρέψουν. Αδιανόητα πράγματα», κατέληξε ο δήμαρχος.