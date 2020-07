Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: Σε λίγο θα φοράμε όλοι μάσκα (βίντεο)

Την ανάγκη της χρήσης της μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους τόνισε η κ.Παγώνη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και προειδοποιώντας ότι αν δεν προσέξουμε, θα γίνουμε ΗΠΑ.