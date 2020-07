Οικονομία

Επανασύνδεση ρεύματος: ξεκίνησαν οι αιτήσεις νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος του βοηθήματος. Πώς θα κάνετε την αίτηση.

Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο μέτρο.

Η απόφαση (ΦΕΚ 3088 Β', 24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπει συγκεκριμένα την παροχή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το βοήθημα - ανάλογα με το ύψος της οφειλής - θα χορηγείται με απόφαση τοπικών επιτροπών ανά Δήμο και θα καλύπτει το 30 έως και το 100 % της οφειλής (ανάλογα με το ύψος της) ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος του βοηθήματος καθορίζονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού ορίζονται ως εξής:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.

Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.

Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ

Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.

Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.

Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Τα περιουσιακά κριτήρια έχουν ως εξής:

η αξία της ακίνητης περιουσίας (με τον υπολογισμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επιτροπές που συστήνονται ανά Δήμο με συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα και θα δίνουν την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Μαζί με την αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν την τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1), το Ε9, το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

-Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση (χωρίς τέλη επανασύνδεσης). Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται ως εξής:

Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, από 6.000 έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 75%, από 9.000 έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 50% της οφειλής και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 30 %)της οφειλής. Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη οφειλών ρεύματος φθάνει στα 4 εκατ. ευρώ.