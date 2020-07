Κοινωνία

Βούλα: γνώριμος στις Αρχές ο άνδρας που δέχθηκε πυροβολισμούς

Ποια η κατάσταση της υγείας του 50χρονου θύματος. Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας έξω από φούρνο.

Για υποθέσεις της νύχτας έχει απασχολήσει την Αστυνομία ο 50χρονος Έλληνας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο "Ασκληπιείο" της Βούλας, έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε, λίγο πριν από τις 21:30 χθες το βράδυ, από άγνωστο δράστη έξω από φούρνο στη λεωφόρο Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ενώ το θύμα βρισκόταν στο πάρκινγκ του φούρνου στη Βούλα, μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα με κράνη σταμάτησε δίπλα του και ο συνεπιβάτης τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως μετά, οι δράστες έφυγαν από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία, που διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, συνέλεξε 14 κάλυκες από το σημείο.

Ειναι η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας μέσα σε λίγες ώρες, μετά απο την επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Στέφανος Χίος, στα Βριλήσσια.