Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: θα γίνει ό,τι χρειαστεί για τη στήριξη των εργαζόμενων (βίντεο)

Ο Υπουργός Ανάπτυξης για την πορεία της Οικονομίας και την πανδημία. Οι εκτιμήσεις για τη μάσκα στο σούπερ μάρκετ.

Για την πορεία του τουρισμού και της πανδημίας, τα μέτρα στήριξης και προφύλαξης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως έκανε γνωστό, μετά από σχετική ερώτηση, η πληρωμή των 534 ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει, συνεχίζεται και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας.

Σχετικά με τη χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ, για την οποία η σχετική απόφαση έχει ισχύ έως τις 4 Αυγούστου, εκτίμησε ότι, «είναι τελείως απίθανο να μη συνεχιστεί η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ μέχρι τέλος Αυγούστου».

«Η πανδημία είναι εδώ», τόνισε, φέρνοντας το παράδειγμα της Ισπανίας η οποία βλέπει τον Τουρισμό της να «βυθίζεται» μετά την απόφαση της Βρετανίας για 14ήμερη καραντίνα σε όποιον επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχολιάζοντας το περιστατικό με τον ιερέα στην Εορδαία που ζήτησε από πιστή να βγάλει τη μάσκα, είπε πως «υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που πιστεύει στις συνομοσιολογία, όμως είναι μικρή μειοψηφία. Ο ιός υπάρχει, σκοτώνει και ο μόνος τρόπος είναι να τηρούμε τα μέτρα».

Όσο αφορά στη χρήση μάσκας στις εκκλησίες, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως «οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ειδικούς, αν μας πουν ότι πρέπει να μπουν σε εκκλησίες, θα μπουν»

«Η τουριστική περίοδος θα πάει χειρότερα του αναμενομένου, δυστυχώς», σημείωσε και χαρακτήρισε σχεδόν «σοκαριστικό» το ότι, «είναι ανάποδη από αυτή που περιμέναμε η πορεία του ιού».

«Ό,τι χρειαστεί θα γίνει, εφόσον υπάρχει κρίση», απάντησε για ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης των εργαζομένων στον τομέα του Τουρισμού.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε πως «η φτηνή αντιπολίτευση δεν κάνει καλό» και χαρακτήρισε «κολοσσίαια» αλλαγή τη στάση της Γερμανίας, τόσο από πλευράς της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και την αντίδρασή της για την Αγία Σοφία, όσο και για το ότι, «η Μέρκελ ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο».