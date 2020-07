Οικονομία

Μπάρκας για φοιτητική στέγη: Προσοχή στους επιτήδειους των πανεπιστημίων

Ο πρόεδρος των κτηματομεσιτών για τα ενοίκια στις φοιτητικές περιοχές, την υπαναχώρηση από τη βραχυχρόνια μίσθωση και τις επικίνδυνες λίστες.

Αυξήσεις στα ενοίκια της φοιτητικής στέγης παρατηρλούνται στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Δικτύου Κτηματομεσιτών στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Θεμιστοκλής Μπάρκας, οι τιμές για ένα δυάρι 45-55τμ κυμαίνονται από 450 έως 550 ευρώ, ανάλογα την περιοχή και τον όροφο.

Παρατηρείται, μάλιστα, πως «πολλοί ιδιοκτήτες επιστρέφουν στην παραδοσιακή μίσθωση» και για το λόγο αυτόν πολλά από τα σπίτια είναι ανακαινισμένα.

Τέλος, προειδοποίησε τους γονείς ότι, «υπάρχουν επιτήδειοι που μοιράζουν λίστα σε γονείς στα πανεπιστήμια».