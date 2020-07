Κοινωνία

'Εκλεισε η Αθηνών –Θεσσαλονίκης μετά από θανατηφόρο τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό. Πώς διεξάγεται η κίνηση στο σημείο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα ένα θάνατο και δύο τραυματισμούς.

Το τροχαίο έγινε στις 8:30 μετά τον Κορινό Πιερίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο 465ο χιλιόμετρο.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα δύο.

Λόγω του συμβάντος έκλεισαν η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής από την περιοχή της Λεπτοκαρυάς με 4 υδροφόρα οχήματα, για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των ατόμων.