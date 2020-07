Κοινωνία

Η ιστορία με τον ιερέα που λειτουργούσε στην Αγία Σοφία 466 χρόνια μετά την Άλωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απόγονος του παπά Λευτέρη αφηγείται στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" μια συγκινητική ιστορία για την Αγία Σοφία.