Κορονοϊός- Κρουαζιέρα: Ανοίγει σε έξι λιμάνια

Επίσημο πλέον το άνοιγμα της σεζόν για τα κρουαζιερόπλοια. Η επιστολή Θεοχάρη.

Το άνοιγμα της Ελλάδας στην κρουαζιέρα από την 1η Αυγούστου επιβεβαίωσε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης με ενημερωτική επιστολή του προς τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA) και τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (MSC Cruises, Costa, TUI Cruises).

Ο Υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε επίσημα ότι από 01/08/2020 επιτρέπεται στα κρουαζιερόπλοια να επισκέπτονται 6 λιμάνια όταν εισέρχονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους λιμένες Πειραιά, Ρόδου, Ηρακλείου, Βόλου, Κέρκυρας και Κατάκολου. Μετά από τον πρώτο ελλιμενισμό τους τα κρουαζιερόπλοια θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν οποιοδήποτε άλλο ελληνικό λιμάνι συμπεριλαμβάνεται στο δρομολόγιό τους. Ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε ότι το καθεστώς αυτό θα αλλάξει μόνο σε περίπτωση που υπάρξουν νέες επιδημιολογικές συνθήκες.

«Όλα τα κρουαζιερόπλοια είναι ευπρόσδεκτα στην Ελλάδα, ώστε να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία σε όλους τους επιβάτες τους» αναφέρει στην επιστολή του ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης. Τονίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ανταποκρίνεται στον κλάδο της κρουαζιέρας και εισάγει πρωτόκολλα υγείας, ειδικά για αυτή τη μορφή τουρισμού. Οι υγειονομικές διαδικασίες οι οποίες θα εφαρμόζονται υπό την επίβλεψη των ελληνικών αρχών στα κρουαζιερόπλοια, βασίζονται στα δημοσιευμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Healthy Gateways), ενώ έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική νομοθεσία και τα εγχώρια δεδομένα».

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης που αφορά στο άνοιγμα της κρουαζιέρας, ο Υπουργός Τουρισμού κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου να επανεκκινήσουν τις διαδικασίες των λειτουργιών Homeporting στην Ελλάδα. Επίσης, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ζητά από τα μεγάλα διεθνή γραφεία κρουαζιέρας να συστήνουν στους πελάτες τους το ταξίδι στην Ελλάδα πέραν της θερινής περιόδου. «Η τρέχουσα σεζόν επεκτείνεται έως το τέλος του έτους» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.