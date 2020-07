Οικονομία

“Νταντάδες της γειτονιάς”: φύλαξη βρεφών και οικονομική ενίσχυση εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διττός στόχος του προγράμματος. Ποιες οικογένειες αφορά. Τι προβλέπεται.

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνουν την έναρξη του σχεδιασμού και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ή/και προσωπικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα, για τα επόμενα χρόνια. Θα υλοποιηθεί, σε πιλοτικό αρχικά επίπεδο, στις αρχές του 2021 με στόχο την καθολική εφαρμογή του στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φύλακα.

Η μέθοδος εφαρμογής του προγράμματος θα προκύψει μετά από τεχνική μελέτη προσαρμογής καλών πρακτικών στα ελληνικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις ελλείψεις και τη δυναμική των εμπλεκομένων μερών σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ασφάλεια των βρεφών.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης: Ακόμα μία προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη υλοποιείται. Χτίζουμε με σταθερά βήματα το νέο, σύγχρονο πρόσωπο του κοινωνικού κράτους. Μετά το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ, το Υπουργείο Εργασίας σχεδίασε μία νέα κοινωνική δράση που στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη του θεσμού της οικογένειας αλλά και στην αξιοποίηση της παιδαγωγικής κοινότητας. Δημιουργούμε τις συνθήκες επανένταξης στην αγορά εργασίας των μητέρων και των κηδεμόνων και δίνουμε ευκαιρίες εισοδήματος σε ανέργους να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Όπως τονίζει η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα: «Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Στοχεύουμε αφενός στην υποστήριξη και τη διευκόλυνση των γυναικών μητέρων και κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός παιδιού να πετύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας και αφετέρου στη μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, κατόπιν πιστοποίησης, να εργασθούν ως παιδαγωγοί-φύλακες».