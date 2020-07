Κοινωνία

Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκροί ιερέας και η κόρη του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματισμένη είναι η κόρη του ιερέα. Σοκάρουν τα πρώτα στοιχεία της τραγωδίας.

Ιερέας και η κόρη του έχασαν τη ζωής του σε τροχαίο, όταν ανετράπη το όχημά του, νωρίτερα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 8:30 έγινε όταν το όχημα του θύματος, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, εξετράπη της πορείας του, έκανε τούμπες και κατέληξε μεταξύ της δεξιάς και μεσαίας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου.

Ο 70 χρονος ιερέας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η 46χρονη κόρη του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Σοβαρά τραυματίας είναι και ο 23χρονος εγγονός του ιερέα και γιος της γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Τροχαία, ενώ αποκλείστηκε πλήρως η διέλευση των οχημάτων, έως ότου απομακρυνθεί το όχημα από την άσφαλτο και αυτή καθαριστεί.

Το δυστύχημα έγινε στον Κορινό Πιερίας και τα ακριβή αίτια ερευνά η Τροχαία.

Φωτογραφίες: thestival.gr