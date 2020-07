Κοινωνία

Θησείο: Πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον απεγκλωβισμό του ανθρώπου, που βρέθηκε κάτω από τον συρμό!

Συναγερμός σήμανε στο Θησείο, λόγω πτώσης ατόμου, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, στις γραμμές του Ηλεκτρικού, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Πρόκειται για έναν άνδρα, περίπου 60 ετών, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σώος από δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Συνολικά επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται, ότι η κυκλοφορία στη γραμμή 1 έχει αποκατασταθεί.