Παράξενα

Νύφη “το έσκασε” λίγο πριν από το γάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μυστήριο δεν έγινε ποτέ και η απόφαση της νύφης στοίχισε πολύ σε..πολλούς.

Πρωτοφανές περιστατικό συνέβη πριν από λίγες μέρες σε εκκλησία της Αιγιαλείας, όπου επρόκειτο να γίνει γάμος.

Επρόκειτο, γιατί τελικά ο γάμος δεν έγινε ποτέ.

Ο λόγος είναι ότι η νύφη άλλαξε γνώμη και ακύρωσε το γάμο, μέσω… σημειώματος που άφησε στον γαμπρό.

Το ζευγάρι ήταν για καιρό αρραβωνιασμένο, αλλά λίγες ώρες πριν από το μυστήριο η νύφη άλλαξε γνώμη και τον εγκατέλειψε.

Όλα έγιναν τόσο… τελευταία στιγμή που δεν υπήρξε χρόνος για την ενημέρωση των καλεσμένων, οι οποίοι και πήγαν στην εκκλησία για να μάθουν εκεί πως δε θα γίνει ο γάμος.

Πηγή: tempo24.gr