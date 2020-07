Πολιτική

Τουρκία: Αναβολή των ερευνών του Oruc Reis και διάλογος

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του Ερντογάν για ττς έρευνες στο Καστελόριζο.

«Την προσωρινή αναβολή των ερευνών του Oruc Reis ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν.

«Στην τελευταία μας Navtex η Ελλάδα αντέδρασε με υπερβολικό τρόπο και η περιοχή των ερευνών του Ορούτς Ρείς σχεδιάστηκε 180 χιλιόμετρα από το Καστελόριζο. Ο πρόεδρος μας δήλωσε πως αφού θα γίνουν συνομιλίες περιμένουμε ( σ.σ. για το Oruc Reis )για ένα χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Καλίν στην συνέντευξη του στο CNN Turk.

Μεταξύ άλλων ο Kαλίν δήλωσε πως ο γερμανικός Τύπος ήταν υπερβολικός πως η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου «όμως υπήρξε η δημιουργική συμβολή της κυρίας Μέρκελ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε χωρίς προϋποθέσεις και όρους», τόνισε.

"Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση με μυστικές συζητήσεις, προωθεί σχέδιο συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία. Απαιτούμε άμεση διάψευση των ισχυρισμών Καλίν από την ελληνική κυβέρνηση. Υπενθυμίζουμε δε πως η Εθνική μας κυριαρχία δεν εκχωρείται και κάθε συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση, ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία", αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.