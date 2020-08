Life

Νέα “πυρά” του Νιλ Γιανγκ κατά του Τραμπ

Για αλλη μια φορά ο διάσημος τραγουδιστής της ροκ, Νιλ Γιάνγκ στρέφεται κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τράμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει το «Rockin' in the Free World» στις συγκεντρώσεις του τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρά τις αντιρρήσεις του Νιλ Γιανγκ (Neil Young), ο οποίος συχνά έχει σημειώσει ότι δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να τον σταματήσει όσο η εκστρατεία πληρώνει τα τέλη αδειοδότησης.

Ωστόσο, σε μια νέα ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό του, ο Γιανγκ λέει ότι επανεξετάζει αυτή τη στάση εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε ο Τραμπ τις αναταραχές στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

«Αλλάζω γνώμη και θα καταθέσω μήνυση εναντίον του Τραμπ», γράφει. «Επανεξέταση. Το κοιτάζω ξανά. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που πρέπει να λάβουμε υπόψη και αρχικά αποφάσισα να μην συνεχίσω. Αλλά τότε ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τους κακοποιούς με στολή να κατέβουν στους δρόμους μας. Η απόφασή του. Το διέταξε ο ίδιος. Όλα αυτά τα DJT».

«Ο Τραμπ δεν σέβεται τον στρατό μας», συνεχίζει. «Τώρα σκοπεύει να τους κατεβάσει στους δρόμους της Αμερικής κατά των νομοταγών πολιτών για μια πολιτική παρωδία ενορχηστρωμένη από έναν αμφισβητούμενο πρόεδρος... Αυτοί είναι κακοποιοί χωρίς ταυτότητες που πυροβολούν Αμερικανούς στους δρόμους. Δεν είναι η αστυνομία μας. Η αστυνομία μας πρέπει να συλλάβει αυτούς τους ανεκπαίδευτους κακοποιούς για παράβαση των νόμων μας».