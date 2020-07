Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δύο παιδιά στο “Αγία Σοφία”

Δύο ανήλικα νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων με σοβαρά συμπτώματα.

Δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με κορονοϊό.

Τα παιδιά νοσηλεύονται με σοβαρά συμπτώματα, αλλά η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 11χρονο από τη Χαλκίδα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία» το βράδυ της Κυριακής με υψηλό πυρετό και ένα κοριτσάκι από την Αθήνα, 9 ετών, το οποίο έκανε εισαγωγή το βράδυ της Δευτέρας.

Νωρίτερα είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό μία τετραμελής οικογένεια από τη Λέσβο.

Συνολικά 35 νέα κρούσματα του κορονοϊού είχαν ανακοινωθεί χθες, με πολλά εξ αυτών να εντοπίζονται στην Αττική, ενισχύοντας τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας για εξάπλωση της πανδημίας στα αστικά κέντρα και μάλιστα με χαρακτηριστικά σποραδικότητας.