Life

“Justice League”: κομμένη σκηνή ήρθε στο φως της δημοσιότητας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κομμένη σκηνή της ταινίας “Justice League” που αποκαλύφθηκε μετά απο χρόνια.

Μία κομμένη σκηνή της ταινίας «Justice League» είδε το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για τη σκηνή κατά την οποία ο Χένρι Καβίλ ως Σούπερμαν εμφανίζεται με μαύρη στολή, καθώς επέστρεψε από τους νεκρούς.

Στη σκηνή που κόπηκε από το «Justice League» του 2017 ο Σούπερμαν συναντάει τον Άλφρεντ Πενιγουόρθ (Τζέρεμι Άιρονς) και του λέει: «Υποθέτω ότι είσαι ο Άλφρεντ».

Η σκηνή παρουσιάστηκε στο πάνελ του «Spotlight on Zack Snyder» του JusticeCon. Υπενθυμίζεται ότι ο Ζακ Σνάιντερ είχε αποχωρήσει από την σκηνοθεσία της ταινίας και την ολοκλήρωση της ανέλαβε ο Τζος Ουίντον. Αυτό θα αλλάξει όμως αφού το Snyder Cut έρχεται στο HBO MAX το 2021 και θα περιλαμβάνει όλο το αρχικό υλικό που δεν παίχτηκε στους κινηματογράφους σε μία έκδοση που αναμένεται να ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, ο Σνάιντερ εξήγησε ότι στην αρχική εκδοχή του «Justice League», πολλές σημαντικές σκηνές κόπηκαν.

Ο Σνάιντερ είπα ακόμα ότι στην έκδοση που θα παρουσιάσει θα χρησιμοποιήσει μόνο σκηνές που γύρισε ο ίδιος πριν αποχωρήσει.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω σκηνές από τα γυρίσματα που έγιναν μετά από την έξοδό μου από την ταινία», είπε ο σκηνοθέτης.