Κορονοϊός: Πρόβλεψη για ραγδαία αύξηση των υποσιτισμένων παιδιών

Η ήδη αρνητική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, συνέπεια του ιού. Η έκθεση της UNICEF.

Σχεδόν 7 εκατομμύρια, επιπλέον, παιδιά παγκοσμίως κινδυνεύουν να βρεθούν υπό τις συνέπειες του υποσιτισμού εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πυροδοτεί η πανδημία του κορονοϊού, εκτιμά η UNICEF.

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, ήδη από το 2019 -δηλαδή πολύ πριν το ξέσπασμα της πανδημίας- 47 εκατομμύρια παιδιά σε διεθνές επίπεδο υπέφεραν από τα αρνητικά αποτελέσματα του υποσιτισμού, όπως ακραία απώλεια βάρους και αδυναμία.

«Επτά μήνες αφότου αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα της COVID-19 γίνεται ολοένα και περισσότερο σαφές ότι οι συνέπειες της πανδημίας κάνουν περισσότερο κακό στα παιδιά από την ίδια την ασθένεια», σχολιάζει σε Δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Χενριέτα Φορ. «Η φτώχεια και η διατροφική ανασφάλεια αυξήθηκαν. Βασικές υπηρεσίες και αλυσίδες εφοδιασμού με τρόφιμα διαλύονται. Οι τιμές βασικών διατροφικών αγαθών αυξάνονται ραγδαία. Αποτέλεσμα είναι ότι η ποιότητα της διατροφής των παιδιών πέφτει και το ποσοστό του υποσιτισμού θα αυξηθεί», πρόσθεσε.

Η UNICEF βασίζεται σε ανάλυση που δημοσίευσε η ιατρική επιθεώρηση «The Lancet», στην οποία ερευνητές «κρούουν τον κώδωνα» του κινδύνου για τις συνέπειες του υποσιτισμού των παιδιών εξαιτίας της πανδημικής κρίσης.

«Αν δεν αναληφθεί επαρκής δράση, ο βαθύς αντίκτυπος της πανδημίας στη διατροφή των μικρότερων παιδιών ίσως πλήξει γενιές ολόκληρες», προειδοποιούν.