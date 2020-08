Life

Ντέμι Λοβάτο: γιορτή για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά (εικόνες)

Τι λέει η διάσημη τραγουδίστρια για τον έρωτα, την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της.

Πέρασαν δύο χρόνια από τον Ιούλιο του 2018 όταν η Ντέμι Λοβάτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Πλέον η τραγουδίστρια έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, καθώς δηλώνει τελείως καλά και λέει ότι η ζωή της έχει αλλάξει προς το καλύτερο, ύστερα και από τη σχέση της με τον ηθοποιό Μαξ Ίριχ.

«Δεν είναι μόνο επειδή ερωτεύτηκα..., αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια, έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου απ' ό,τι είχα κάνει σε όλη μου τη ζωή», έγραψε πρόσφατα η τραγουδίστρια στο Instagram.

Μάλιστα στην ανάρτησή της τόνισε τη πίστη της στο Θεό που όπως σημείωσε «μου έδωσε άπειρη ασφάλεια», ενώ ευχαρίστησε την «οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές» που την υποστήριξαν στο ταξίδι της απεξάρτησή της.