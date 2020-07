Πολιτική

Μητσοτάκης και Λάγια συζήτησαν για τουρκικές προκλήσεις και Αγία Σοφία

Ο πρωθυπουργός και η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας επαναβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Με την υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας, Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια, συναντήθηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεγάλο μέρος της συνάντησης απασχόλησε η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις, επισήμανε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, ενώ συζητήθηκε και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ενέργειες που έχουν καταδικαστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις προηγούμενες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός και η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας επαναβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν στην ανάγκη εμβάθυνσης και διεύρυνσης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα των επενδύσεων.

Επίσης, συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και κοινού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την ανάγκη συνεργασίας των δύο πλευρών, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες για την καλύτερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που αποφασίστηκε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.