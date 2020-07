Κοινωνία

Μάτι: προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Μπουρνούς

Ο κ. Μπουρνούς μετέβη το πρωί στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να ζητήσει χρόνο ώστε να προετοιμάσει την απολογία του για όσα του καταλογίζει ο ανακριτής της υπόθεσης.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 θα επανέλθει στο γραφείο του ανακριτή ο δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς μετά την προθεσμία που έλαβε σήμερα για την απολογία του στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

Κατά την έξοδο του ο κ. Μπουρνούς ανέφερε ότι «δεν μας δόθηκε το κατηγορητήριο, πήραμε προθεσμία να δούμε τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ανακριτής και θα τοποθετηθούμε στο μέλλον όταν λάβουμε γνώση. Για εμάς δεν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο, προφανώς υπάρχει για τον ανακριτή».

Ερωτηθείς για τα στοιχεία που ήρθαν το τελευταίο διάστημα στην δημοσιότητα, ο δήμαρχος απάντησε πως πρόκειται για γεγονότα που από την αρχή είχαν επισημανθεί, προσθέτοντας ωστόσο πως πρέπει όλοι να αναμένουν να λάβουν γνώση του υλικού της δικογραφίας και πως ο ίδιος δεν πρόκειται να κάνει «ούτε τον ανακριτή ούτε τον εισαγγελέα».