“ Spider-Man: Into the Spider-Verse”: πότε θα κάνει πρεμιέρα το σίκουελ

Νέες ημερομηνίες για την έναρξη προβολής ανακοινώθηκαν για πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι "Avatar 2", "Black Widow", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" και "Thor: Love and Thunder".

Οι κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν, σε όλον τον κόσμο, κλειστές λόγω της πανδημίας και δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποιο πλάνο για να ξανανοίξουν σύντομα με ασφάλεια, υποδεχόμενες ευρύ κοινό. Και οι μεγάλες εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών, η μία μετά την άλλη, ανακοινώνουν μεταθέσεις στο μέλλον της εμφάνισης πολλά αναμενόμενων ταινιών.

Τελευταίο θύμα, το σίκουελ του «Spider-Man: Far From Home»: Αρχικά, η Sony είχε δώσει ημερομηνία τη 16η Ιουλίου 2021, στη συνέχεια τη μετέθεσε για 5 Νοεμβρίου του 2021 και τώρα η καινούργια ημερομηνία είναι 17 Δεκεμβρίου 2021. Πλέον, στον προγραμματισμό εμφάνισης στις αίθουσες, το σίκουελ πήρε τη θέση της ταινίας «Avatar 2», η οποία μετατέθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου του 2022.

Σε παρόμοιες κινήσεις προχώρησε και η Marvel Cinematic Universe: η εμφάνιση του «Black Widow» επαναπρογραμματίστηκε για 6 Νοεμβρίου του 2020, αυτή της ταινίας «The Eternals» για 12 Φεβρουαρίου 2021 ενώ το «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» θα προβληθεί στις 7 Μαΐου του 2021. Κατά συνέπεια, το «Thor: Love and Thunder» πάει στις 11 Φεβρουαρίου του 2022 και το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» στις 25 Μαρτίου του 2022.

Το σίκουελ, τέλος, της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse» της Sony Pictures Animation είναι προγραμματισμένο για τις 7 Οκτωβρίου του 2022, μετά τη μετάθεση κατά έξι μήνες η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.