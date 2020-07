Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Επικίνδυνο κι όχι εποχικό το κύμα κορονοϊού

Επαγρύπνηση ζήτησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα κατά του εφησυχασμού αναφορικά με τη μετάδοση του νέου κορονοϊού κατά τη θερινή περίοδο του βόρειου ημισφαιρίου, λέγοντας ότι ο ιός δεν συμπεριφέρεται σαν τη γρίπη που συνηθίζει να ακολουθεί εποχικές τάσεις.

«Ο κόσμος συνεχίζει να σκέφτεται για τις εποχές. Αυτό που χρειάζεται όλοι να κατανοήσουμε είναι ότι αυτός είναι ένας νέος ιός και… ότι αυτός συμπεριφέρεται διαφορετικά», δήλωσε η Μάργκαρετ Χάρις, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη, ζητώντας να υπάρξει επαγρύπνηση στην εφαρμογή των μέτρων προκειμένου να επιβραδυνθεί η μετάδοση που εξαπλώνεται μέσω μεγάλων συναθροίσεων.

Προειδοποίησε επίσης να μη σκέφτεται κανείς με όρους κυμάτων του κορονοϊού, λέγοντας: «Πρόκειται να είναι ένα μεγάλο κύμα. Πρόκειται να έχει κάποιες διακυμάνσεις», συμπληρώνοντας ότι το καλύτερο είναι να αμβλυνθεί και να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα σημειώνοντας μικρές διακυμάνσεις.