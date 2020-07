Κόσμος

Μαδρίτη: Καθολική χρήση μάσκας και νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρότερα μέτρα και χρήση μάσκας παντού αποφάσισε η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης, μετά την αύξηση των κρουσμάτων.

Η Μαδρίτη θα καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Τα μπαρ θα πρέπει να κλείνουν στην 1:00 π.μ. και οι συναθροίσεις στους εξωτερικούς χώρους των εστιατορίων θα περιορίζονται στα δέκα άτομα, είπε η ίδια.

Επίσης, οι αρχές συνιστούν οι ιδιωτικές συναθροίσεις στα σπίτια να διατηρήσουν ως ανώτατο όριο το 10 άτομα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που απαιτείται διά νόμου.

Επιπλέον, η Αγιούσο ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση να αυξήσει τους ελέγχους στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης.