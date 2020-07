Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές στην Αυστραλία: Εφιαλτικός απολογισμός για δισεκατομμύρια ζώα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομάζει η έκθεση της WWF για το κόστος που είχαν οι δασικές πυρκαγιές την περίοδο 2019-2020.

Σχεδόν τρία δισεκατομμύρια ζώα σκοτώθηκαν ή εκτοπίστηκαν από τις άνευ προηγουμένου δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το 2019-2020 την Αυστραλία και συνιστούν "μια από τις χειρότερες καταστροφές για την άγρια ζωή στη σύγχρονη ιστορία", σύμφωνα με μια έκθεση του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Η έκθεση που συνέταξαν επιστήμονες από πολλά πανεπιστήμια της Αυστραλίας αναφέρει ότι στις απώλειες για την άγρια ζωή περιλαμβάνονται 143 εκατομμύρια θηλαστικά, 2,46 δισεκατομμύρια ερπετά, 180 εκατομμύρια πουλιά και 51 εκατομμύρια βάτραχοι.

Η έκθεση δεν αναφέρει πόσα ζώα πέθαναν εξαιτίας των πυρκαγιών, όμως οι πιθανότητες επιβίωσης για όσα ζώα σώθηκαν από τις φλόγες "πιθανόν να μην είναι μεγάλες" λόγω της έλλειψης τροφής και χώρων όπου θα μπορούσαν να βρουν καταφύγιο και προστασία από τα αρπακτικά, δήλωσε ο Κρις Ντίκμαν, ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης.

Οι φωτιές κατέκαψαν περισσότερα από 115.000 τχλμ δασικής έκτασης σε όλη την Αυστραλία στο τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020 (έκταση που αναλογεί περίπου στην μισή έκταση του Ηνωμένου Βασιλείου) και στοίχισαν τη ζωή σε 34 ανθρώπους, ενώ κατέστρεψαν και 3.000 σπίτια.

Όταν μαίνονταν ακόμη οι πυρκαγιές το WWF είχε εκτιμήσει ότι ο αριθμός των ζώων που είχαν πληγεί ήταν 1,25 δισεκατομμύριο.

Ο κύριος λόγος που ο αριθμός των πληγέντων ζώων αυξήθηκε είναι ότι οι ερευνητές έχουν αξιολογήσει την συνολική πληγείσα περιοχή αντί να επικεντρωθούν στις περισσότερο πληγείσες πολιτείες, όπως εξήγησαν οι ίδιοι.

Η επικεφαλής της έκθεσης Λίλι Βαν Ίντεν του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη ανάλυση σε ολόκληρη την ήπειρο για τα ζώα που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές και ότι "άλλες χώρες θα μπορούν να βασιστούν σε αυτή την έρευνα για να βελτιώσουν τις επιπτώσεις των πυρκαγιών οπουδήποτε".

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδος δασικών πυρκαγιών στην σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας και έπληξε περισσότερο από ποτέ δασικές εκτάσεις με τους επιστήμονες να το αποδίδουν αυτό στην κλιματική αλλαγή.

Τα ευρήματα της έρευνας εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και η τελική έκθεση αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη Αυγούστου, αλλά οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ο αριθμός των νεκρών ή εκτοπισμένων ζώων (τα τρία δισ.) είναι απίθανο να αλλάξει.

"Οι ενδιάμεσες διαπιστώσεις είναι σοκαριστικές", λέει ο Ντέρμοτ Ο'Γκόρμαν, ο διευθύνων σύμβουλος του αυστραλιανού παραρτήματος του WWF.

"Είναι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ένα άλλο γεγονός σε άλλο σημείο του κόσμου στη σύγχρονη ιστορία που να έχει σκοτώσει ή εκτοπίσει τόσα ζώα", σημείωσε.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η υπερθέρμανση του πλανήτη επιμηκύνει τα καλοκαίρια στην Αυστραλία και τα καθιστά όλο και πιο επικίνδυνα με μικρότερους σε διάρκεια χειμώνες που καθιστούν δυσκολότερο το έργο προληπτικής προστασίας των δασικών εκτάσεων.

Η έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα συντάχθηκε από επιστήμονες των πανεπιστημίων του Σίδνεϊ, της Νέας Νότιας Ουαλίας, του Νιούκασλ, του Τσαρλς Σταρτ και της μκο BirdLife Australia.