Παράξενα

Πλήρωσε αδρά για την… εξόντωση βρυκολάκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγοραστής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του απέκτησε ένα παλιό κιτ… “δολοφονίας” των απέθαντων, το οποίο όμως δεν θεωρείται καν αυθεντικό.

Ένα διακοσμημένο κασελάκι με σύνεργα για την εξόντωση βρυκόλακα δημοπρατήθηκε, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο διαδικτυακής δημοπρασίας που διεξήγαγε ο οίκος Hansons Auctioneers στο Derbyshire της Αγγλίας.

Πρόκειται για κασελάκι με εσωτερική επένδυση από βελούδο, με στρίφωμα από μετάξι, και το εσωτερικό του καπακιού ήταν διακοσμημένο με εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου. Περιείχε όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να αντιμετωπίσει τον κουκουλοφόρο Άρχοντα των Απέθαντων: τρεις σταυρούς, χάντρες ροζάριου, μια Βίβλο, ένα μικρό πιστόλι, ένα μικρό μαχαίρι με ασημένια λεπίδα, τανάλιες για εξαγωγή δοντιών καθώς και δόντια καρχαρία.

Στο τέλος της τετραήμερης δημοπρασίας, το κασελάκι κατακυρώθηκε σε αγοραστή έναντι του ποσού των 3.185 δολαρίων, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Αν και είναι παλιό, δεν θεωρείται ότι είναι ένα από τα «αυθεντικά» κιτ που κυκλοφορούσαν το 1800. Ο Οίκος χρονολογεί το κασελάκι στο 1780 περίπου, η Βίβλος εκδόθηκε το 1842, ενώ το μικρό μαχαίρι φτιάχτηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με τα όσα τόνισε στους Times της Νέας Υόρκης ο Robert A. Smart, καθηγητής Αγγλικής Λογοτεχνίας στο Quinnipiac University, τα «αυθεντικά» κιτ όφειλαν, επιπλέον, να έχουν βότανα, αγιασμό και σφαίρες από ασήμι, ενώ το σουγιαδάκι δεν θα ήταν τόσο μικρό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο προηγούμενος κάτοχος ήταν ανώνυμος συλλέκτης, ο οποίος το είχε αποκτήσει σε παζάρι παλαιών αντικειμένων. Θεωρείται ότι το «δημιούργησαν» στις αρχές της δεκαετίας του 1900, όταν η λαϊκή παράδοση για τους βρυκόλακες βρισκόταν στο αποκορύφωμα της και κυριαρχούσε στις συζητήσεις. Σε αυτό συνέβαλε η έκδοση του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ, «Δράκουλας», το 1897.

«Κουτιά σαν κι αυτό κατασκευάστηκαν, από τότε, και ιδιωτικά και για εμπορικούς σκοπούς» διευκρίνισε, σε ανακοίνωση, ο δημοπράτης Rik Alexander του οίκου Hansons Auctioneers. «Αν και το δικό μας κιτ είχε μια παλιά Βίβλο και το κουτί ήταν ακόμα πιο παλιό, κατά τα φαινόμενα “συναρμολογήθηκε” την Εδουαρδιανή περίοδο στην Αγγλία (σ.σ. δεκαετία του 1900). Πλέον, ο αντίκτυπος του μυθιστορήματος "Δράκουλας" ήταν μεγάλος».