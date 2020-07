Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία: Γάτος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Το πρώτο κατοικίδιο στη χώρα που μολύνθηκε από τον ιό.

Ένας γάτος που βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό έγινε το πρώτο κατοικίδιο που μολύνεται στη Βρετανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι "δεν υπάρχει απόδειξη" πως ο γάτος μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια στον άνθρωπο.

Τεστ που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την Υπηρεσία Υγείας Ζώων και Φυτών (APHA) στο εργαστήριό της στο Σάρεϊ, κοντά στο Λονδίνο, επιβεβαίωσαν τη μόλυνση του αιλουροειδούς, ανακοίνωσε η Κριστίν Μίντλμις, προϊσταμένη της βρετανικής κτηνιατρικής υπηρεσίας.

"Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα στη Βρετανία κατοικίδιου γάτου που διαγνώστηκε θετικό στην Covid-19, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει αιτία ανησυχίας", αντέδρασε η Ιβόν Ντόιλ, ιατρική διευθύντρια δημόσιας υγείας στη Βρετανία επισημαίνοντας ότι "δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα ζώα μπορούν να μεταδίδουν τη νόσο στους ανθρώπους".

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της υγειονομικής έρευνας, "η μόλυνση έγινε από το αφεντικό στον γάτο", πρόσθεσε.

Ο γάτος είχε διαγνωστεί αρχικά από έναν κτηνίατρο ότι πάσχει από τον ερπητοϊό της γάτας. Ωστόσο δείγμα που εξετάστηκε στη συνέχεα για Covid-19, βρέθηκε θετικό.

Κάποια κρούσματα μόλυνσης στα ζώα συντροφιάς έχουν ήδη επιβεβαιωθεί και αλλού στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και την Ασία.

"Είναι πολύ σπάνιο γεγονός και τα ζώα που έχουν μολυνθεί μέχρι σήμερα δεν παρουσιάζουν παρά ήπιες κλινικές ενδείξεις, η υγεία τους αποκαθίσταται έπειτα από μερικές ημέρες", δήλωσε η Κριστίν Μίντλμις.