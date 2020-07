Πολιτική

Πέτσας: θετική ενέργεια η απόφαση Ερντογάν για αποκλιμάκωση της έντασης

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα επιθυμεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για ένα ζήτημα που πολλές δεκαετίες τώρα ταλανίζει τις δύο πλευρές...

«Θετική ενέργεια» χαρακτήρισε ο Στέλιος Πέτσας την απόφαση Ερντογάν για αποκλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ «το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη δήλωση από την πλευρά της Τουρκίας και του εκπροσώπου του Προέδρου Ερντογάν, είναι θετικό, γιατί δείχνει ότι μία παράνομη τουρκική Νavtex αποσύρεται εν τοις πράγμασι. Από κει και πέρα, έχουμε πει ότι επιθυμούμε με την Τουρκία να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να συζητήσουμε το ζήτημα, το οποίο πολλές δεκαετίες τώρα ταλανίζει τις δύο πλευρές, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτό είναι το ζήτημα, το οποίο φυσικά χρειάζεται μία διαδικασία για να προχωρήσει. Έχουμε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους ότι θέλουμε μία έμπρακτη αποκλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας, σε σχέση με την παραβατική συμπεριφορά που είχε δείξει γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο, το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια θετική ενέργεια».

Ο κ. Πέτσας, σε συνέντευξή του στον «ΣΚΑΙ», σημείωσε ακόμη τα ακόλουθα: «Το πλαίσιο των συζητήσεων που μπορεί να υπάρξει είναι να πιάσουμε το νήμα ξανά από τις διερευνητικές επαφές, όταν διεκόπησαν και οι οποίες φυσικά δεν μπορεί να γίνουν, ούτε με απειλές, ούτε με τετελεσμένα, ούτε με έμπρακτη αμφισβήτηση των θεμάτων που είναι το αντικείμενο της συζήτησης».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε: «Υπήρξε κλιμάκωση η οποία έχει να κάνει με ζητήματα που άπτονται εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, αλλά και το μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών, τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς, ενός μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς, σε τζαμί, απόφαση που δημιουργεί ψυχικό χάσμα μεταξύ των χριστιανών και της Τουρκίας. Εάν συνεχιστούν τέτοιες ενέργειες το επόμενο διάστημα, δεν υπάρχει υπόβαθρο για να πιάσουμε με καλή πίστη, πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας, το νήμα από κει που το σταματήσαμε, με τις διερευνητικές επαφές».

Μιλώντας για το ρόλο της διθενούς κοινότητας ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι «όλο το τελευταίο διάστημα, ήταν συντεταγμένος» και εξήγησε: «Καταδίκαζε παράνομες ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και καλούσε την Τουρκία να σταματήσει τέτοιου είδους προκλητικές ενέργειες, προκειμένου να έχουμε αυτό που όλοι επιθυμούμε: Καλή γειτονία και καλές σχέσεις. Όχι μόνο η Ελλάδα με τους γείτονές της, αλλά και η Ευρώπη με την Τουρκία, μια μεγάλη χώρα που έχει μια στρατηγική σχέση με την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Η ευρωπαϊκή πλευρά δεν είναι πλέον μόνη της, αλλά είναι στο ίδιο πνεύμα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, με όλες τις μεγάλες χώρες εκτός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α. και της Ρωσίας. Άρα, έχουμε μία γενική κατεύθυνση προς την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις προκλητικές ενέργειες, που δεν συμβάλλουν στις σχέσεις που πρέπει να έχουν η Ελλάδα και η Ευρώπη με αυτήν».

Τέλος μιλώντας γαι τις κινήσεις από ελληνικής πλευράς υπογράμμισε: «Εμείς αυτό που κάνουμε, είναι να χρησιμοποιούμε τα τρία εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας που είναι: Το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο είναι με το μέρος μας, οι σύμμαχοί μας που είναι στο πλευρό μας και τους ενεργοποιούμε όταν χρειάζεται, αλλά και η δική μας δύναμη να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα δείξαμε ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν ασκείται η εξωτερική πολιτική με τρικ. Έχουν κοντά πόδια τα τρικ. Πρόκειται για κάτι σοβαρό, για μια στρατηγική σχέση μεταξύ δύο γειτόνων, αλλά και δύο περιοχών, όταν μιλάμε για την ευρύτερη Ευρώπη, που θα ζήσουν μαζί. Όχι για μερικούς μήνες ή μερικές ημέρες, αλλά για πάρα πολλά χρόνια. Άρα, είναι προς το συμφέρον όλων η σχέση αυτή να είναι καλή. Και δεν είναι προς το συμφέρον των δύο πλευρών να υπάρχει μια διαρκής ένταση, μία διαρκής προσπάθεια συνεχούς αμφισβήτησης του status quo».