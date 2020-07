Οικονομία

Φορολοταρία: δείτε εάν κερδίσατε 1000 ευρώ

Δείτε, με ένα κλικ, αν είστε ανάμεσα στους νικητές αυτού του μήνα!

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση της φορολοταρίας για τα 1.000 ευρώ για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο.

Τα ποσά που θα πάρουν οι καταναλωτές, από την κλήρωση του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Υπενθυμίζεται πως στην κλήρωση, που αφορά τις συναλλαγές του Ιούνη του 2019, μετείχαν ενήλικοι άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ο αριθμός των λαχνών, τους οποίους δικαιούται μηνιαίως κάθε φορολογούμενος, καθορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε ανάμεσα στους τυχερούς!