Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στο Ιράν

Είναι η πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν κατέγραψε 235 θανάτους --αριθμό που αποτελεί νέο ημερήσιο ρεκόρ-- λόγω του νέου κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Η ισλαμική δημοκρατία είναι η πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία στη Μέση Ανατολή, με τα κρούσματα και τους θανάτους λόγω της COVID-19 να έχουν αυξηθεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε η χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις στα μέσα Απριλίου.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σίμα Σαντάτ Λάρι ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων του κορονοϊού έφθασε τα 296.273 και ο αριθμός των νεκρών τους 16.147. «Τις τελευταίες 24 ώρες χάσαμε 235 από τους συμπατριώτες μας λόγω της Covid-19», δήλωσε η ίδια.

Ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί κάλεσε το Σάββατο τους Ιρανούς να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να εφαρμόζουν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια των επερχόμενων μουσουλμανικών εορτών.

Ο υφυπουργός Υγείας Ιράζ Χαρίρτσι, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο, κάλεσε τους πολίτες να μην επισκεφθούν την ιερή πόλη της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξε αύξηση 300% στα κρούσματα της COVID-19 κατά τη διάρκεια ενός μήνα.

Από τα τέλη αυτού του μήνα, μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν την Έιντ αλ-Αντχα. Φέτος η Σαουδική Αραβία θα περιορίσει τον αριθμό των εγχώριων προσκυνητών που παρακολουθούν το χατζ, το μεγάλο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, για να αποτρέψει την εξάπλωση του κορονοϊού.