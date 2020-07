Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Φορώντας μάσκα ο Τραμπ μίλησε για το εμβόλιο

Τι είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για τον χρόνο ανάπτυξης του εμβολίου, ενώ τα ποσοστά του Αμειώνονται στις δημοσκοπήσεις, λογω των χειρισμών του στην πανδημία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φόρεσε μάσκα και μίλησε για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού πριν το τέλος της χρονιάς, καθώς ήθελε να δείξει στους ψηφοφόρους της κρίσιμης εκλογικά πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας ότι ο ίδιος συμμετέχει στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.

Τα ποσοστά του Αμερικανού προέδρου μειώνονται στις δημοσκοπήσεις, καθώς αρκετοί Αμερικάνοι πιστεύουν πως χειρίστηκε λανθασμένα την υγειονομική κρίση ενώ ο ίδιος προσπαθεί για δεύτερη εβδομάδα να δείξει ότι χειρίζεται την κατάσταση, αφήνοντας στην άκρη την μη παρεμβατική προσέγγιση που ακολούθησε αρχικά.

“Εμπιστεύομαι όλους τους Αμερικανούς για να κάνουν το σωστό, αλλά συμβουλεύουμε ουσιαστικά τον καθένα να επικεντρώσει την προσοχή του, ειδικά στην τήρηση της κοινωνικής απόστασης, των κανόνων υγιεινής, στην αποφυγή της συμμετοχής του σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και την παραμονή του σε κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας, ενώ όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκες, όταν αυτό είναι αναγκαίο,” δήλωσε ο Τραμπ.