Κοινωνία

Κορονοϊός: η Ιερά Σύνοδος κρούει “καμπανάκι” για τα μέτρα στους ναούς

Η Ιερά Σύνοδος έστειλε Εγκύκλιο με τις αποφάσεις της και υπόμνηση για την εφαρμογή τους, ιδίως στις επικειμένες μεγάλες εορτές του Αυγούστου.

«Η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως έπραξε από την αρχή της υγειονομικής κρίσεως, συνεχίζει να τηρεί υπεύθυνη θέση έναντι του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού Της, ενδιαφερόμενη τόσο για την υγεία των ανθρώπων όσο και για την εξασφάλιση της ακωλύτου τελέσεως της Θείας Λατρείας», ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

Μάλιστα, κάνει γνωστό ότι εστάλη σήμερα εγκύκλιο σημείωμα προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά του οποίου έγινε υπενθύμιση των σχετικών αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ως προς την ακριβή και συνεπή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προφύλαξης για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς, με την προτροπή προς όλους τους κληρικούς, τους μοναχούς και τις μοναχές και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων, για την πιστή και μετά προσοχής τήρησή τους.

Και αυτό, ενόψει των επικειμένων μεγάλων εορτών της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά τις στις οποίες παρουσιάζεται μεγάλη συμμετοχή πιστών στις Ιερές Ακολουθίες και με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού ιδιαιτέρως στο Λεκανοπέδιο των Αθηνών.