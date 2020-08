Life

“Between the World and Me”: το βιβλίο του Τα-Νεχίσι Κόουτς παίρνει... “σάρκα και οστά”

Το βιβλίο ειναι γαμμένο ως προσωπικό γράμμα του Κόουτς προς τον έφηβο γιο του.

Το βραβευμένο βιβλίο του Τα-Νεχίσι Κόουτς (Ta-Nehisi Coates) και η ομώνυμη θεατρική παράσταση «Between the World and Me» αναμένονται να προβληθούν από το HBO το φθινόπωρο.

Το βιβλίο αφορά τους αγώνες της μαύρης κοινότητας στην Αμερική, γραμμένο ως προσωπικό γράμμα του Κόουτς προς τον έφηβο γιο του. Αρχικά προσαρμόστηκε και σκηνοθετήθηκε για το θέατρο Apollo το 2018. Η ειδική προβολή που θα γίνει από το ΗΒΟ θα συνδυάσει στοιχεία αυτής της παραγωγής με αναγνώσεις αποσπασμάτων από το βιβλίο του Κόουτς, πλάνα από ντοκιμαντέρ, αρχειακό υλικό, αλλά και κινούμενα σχέδια, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η ειδική εκπομπή θα σκηνοθετηθεί από την Kamilah Forbes, που είχε προσαρμόσει και σκηνοθετήσει και τη θεατρική παράσταση. Την παραγωγή θα αναλάβουν ο Κόουτς, με την ηθοποιό Σούζαν Κελέτσι Ουάτσον (Susan Kelechi Watson) και τον σκηνοθέτη Ρότζερ Ρος Γουίλιαμς (Roger Ross Williams), σύμφωνα με τις οδηγίες για την Covid-19.

«Συνεργάζομαι με την Kamilah σχεδόν από τότε που είμαι συγγραφέας», δήλωσε ο Κόουτς. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν καλύτερο για να μεταφέρει στην οθόνη το "Between the World and Me" και καλύτερο σπίτι από το HBO».

«Καθώς οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα μας συνεχίζουν να μιλούν για τον βίαιο, συστημικό ρατσισμό και την επείγουσα ανάγκη για απτές αλλαγές, τα λόγια του Τα-Νεχίσι αντηχούν τόσο έντονα σήμερα όπως και πριν από πέντε χρόνια», πρόσθεσε η Forbes. «Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι ξανά με τον Τα-Νεχίσι και το HBO σε αυτό το σημαντικό ειδικό γεγονός, διασφαλίζοντας ότι οι ισχυρές φωνές σε αυτό το έργο και η κραυγή για δικαιοσύνη από τη μαύρη κοινότητα συνεχίζουν να προσεγγίζουν ένα ευρύτερο κοινό».

Ο Κόουτς εργάστηκε για το περιοδικό Atlantic και έγινε γνωστός το 2014 μετά την βράβευση του «The Case for Reparations». Το «Between the World and Me» αφηγείται το πώς μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη και τον φόβο του για τη βία κατά της Μαύρης κοινότητας. Η αφήγηση του βιβλίου περιγράφει πώς η αμερικανική κοινωνία υποστηρίζει τη λευκή υπεροχή.