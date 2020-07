Οικονομία

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη κατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν με την τροπολογία για την προστασία της α΄ κατοικίας. Ποια σημεία ζητούν να αλλάξουν σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Τροπολογία 69 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Με την προτεινόμενη τροπολογία διευρύνεται το πλαίσιο του νόμου ενώ προσδιορίζεται ρητά η αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης.

Όπως επισημαίνει απο τον ΣΥΡΙΖΑ, "οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνουν:

σήμερα η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει πλήρως αντιμετωπιστεί με την ελληνική οικονομία να εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης που θα φέρει χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα πρόθυρα “ασφυξίας”

είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα διευρυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας το οποίο θα εκτείνεται χρονικά μέχρι το τέλος του 2020

πρέπει να περιλαμβάνει αυξημένη κρατική επιδότηση για τους δανειολήπτες εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι :

η προτεινόμενη τροπολογία καθίσταται κάτι παραπάνω αφού από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) διαπιστώνεται ότι η προβλεπόμενη διαδικασία για την προστασία της κύριας κατοικίας δεν προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς

η ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα βαθμό υπονομευτική αφού καταγράφεται σχετική απροθυμία στην υποβολή τελικών προτάσεων ρύθμισης προς του δανειολήπτες.

Τα σημεία που αλλάζουν είναι τα εξής:

Αυξάνεται η αξία ακινήτων που προστατεύονται: Ειδικότερα, η αξία της προστατευόμενης κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 250.000 €, ενώ αυξάνεται και στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών δανείων από 175.000€ σε 250.000€ όπως ισχύει δλδ και για τα φυσικά πρόσωπα

Το εισόδημα των επιλέξιμων οφειλετών συνδέεται με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή 13.906 € έως 40.800 € (από 12.500 – 36.000 που ίσχυε)

Το επιλέξιμο ύψος του υπολοίπου οφειλών για τα επιχειρηματικά δάνεια φθάνει πλέον τις 250.000 €(από 120.000 € που ίσχυε )

Καλύπτονται δάνεια που κοκκίνησαν έως 9/6/20 (από 31/12/2018 που ίσχυε). Η ημερομηνία (9/6/2020) προτείνεται διότι στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού δημιουργήθηκαν νέα κόκκινα δάνεια

Η πρόταση ρύθμισης θα παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα ως διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του οφειλέτη και των Εύλογων Δαπανών διαβίωσης

Οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν τη διαφορά του εισοδήματος του οφειλέτη και Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης και οι επιμηκύνσεις φθάνουν και έως τα 35 έτη

Δεν θα καταβάλλεται σε δόσεις το 120% της αξίας του ακινήτου του οφειλέτη, αλλά το 100%., με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγαλύτερες διαγραφές χρεών

- Η αυτοματοποιημένη πρόταση επιβάλλεται στους πιστωτές και αν αυτοί την αρνηθούν (μόνο λόγω δολιότητας) τότε η ατμοποιημένη πρόταση κατατίθεται σε αυτοματοποιημένη αίτηση (χωρίς έξοδα) στον 3869/10. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του 3869/10 αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη

Η συνεισφορά του Δημοσίου αυξάνεται σημαντικά για τα μικρά εισοδήματα ούτως ώστε να μην είναι απαγορευτική η αίτηση από τα χαμηλά εισοδήματα: ως 95% για ετήσιο εισόδημα ως 8χιλ (ή έως 100% με βάση τον πίνακα Ι που αποτελεί παράρτημα της τροπολογίας). Στο τέλος κάθε έτους ελέγχονται μεταβολές στο εισόδημα και επαναπροσαρμόζεται η συνεισφορά του Δημοσίου βάσει του πίνακα Ι του στο Παραρτήματος. Πλέον οι οφειλέτες θα καταβάλλουν όσα μπορούν να αποπληρώσουν και οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης προστατεύονται

Καταργείται η δυνατότητα των πιστωτών να αρνηθούν ή να παραλείπουν να υποβάλλουν πρόταση ή εν γένει να αδιαφορούν

Δεν θα συνυπογράφουν την αίτηση σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη και εγγυητές (όπως ίσχυε). Ίσχυε ότι σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη είναι συν υπόχρεοι. Συν υπόχρεοι θα είναι τυχόν κληρονόμοι. Υπάρχει ειδική μέριμνα υπέρ των εγγυητών για δάνεια πρωτοοφειλετών που ρυθμίζονται με την παρούσα τροπολογία: δεν επιβαρύνονται στο όλο αλλά κατά το μέρος που δεν εξοφλεί ο αιτών για τον οποίο έχουν εγγυηθεί , δεν είναι συν υπόχρεοι την ίδια χρονική στιγμή που ρυθμίζει δάνειο ο οφειλέτης

Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα του αιτούντος (και όχι των προστατευόμενων μελών όπως ισχύει)

Θα έχουν δικαίωμα στην υποβολή αιτήσεων όσοι δεν έχουν τελεσίδικη απόφαση (αντί της οριστικής που προϋπήρχε)

Η ρύθμιση του Δανείου κληρονομείται ως προς τη διάρκεια και τη συνεισφορά του Δημοσίου. Οι νέες δόσεις που θα προσδιοριστούν θα έχουν ως βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου με σεβασμό στην αρχή προσδιορισμού των δόσεων βάσει της διαφοράς οικογενειακού εισοδήματος από τις Εύλογες δαπάνες διαβίωσης".