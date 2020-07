Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Συναγερμός για την αύξηση των κρουσμάτων

Σύσταση για χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους.

Το γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Robert-Koch (RKI) σήμανε συναγερμό για την αύξηση των νέων κρουσμάτων της Covid-19 στην Γερμανία εδώ και πολλές ημέρες, γεγονός που χαρακτηρίζει πηγή «μεγάλων ανησυχιών».

«Η τελευταία αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19 αποτελεί πηγή μεγάλη ανησυχίας για μένα και για όλους μας στο RKI», δήλωσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Robert-Koch Λόταρ Βίλερ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα, με μόνο 9.122 επισήμως καταγεγραμμένους θανάτους της επιδημίας του νέου κορονοϊού, διαχειρίστηκε σχετικώς καλά την κρίση σε σχέση με πολλές γειτονικές της ευρωπαϊκές χώρες, χάρις, κυρίως, στην τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής, ο Λόταρ Βίλερ δήλωσε ανήσυχος για την χαλάρωση των μέτρων προστασίας από τμήμα του πληθυσμού.

«Καταφέραμε να διατηρήσουμε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων σταθερό επί πολλές εβδομάδες ... αλλά παρατηρούμε μία αύξηση των κρουσμάτων και αυτό εδώ και πολλές ημέρες», δήλωσε ανήσυχος ο πρόεδρος του Ινστιτούτου.

«Ο μέσος όρος των καθημερινών νέων κρουσμάτων της Covid-19 έχει αυξηθεί σε 557 εδώ και μία εβδομάδα στην Γερμανία, την ώρα που βρισκόταν κάτω από το όριο των 350 στα μέσα του Ιουλίου. Αυτή η επιτυχία μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να μειώσουμε την εξάπλωση του ιού», εξήγησε, αλλά για να γίνει αυτό «πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής».

Ο Λόταρ Βίλερ θεωρεί ότι μεγάλη πηγή νέων κρουσμάτων αποτελούν οι γιορτές στα σπίτια: «ακόμη και νέοι μπορούν να είναι φορείς του ιού και να μολύνουν γονείς και παππούδες», πρόσθεσε συνιστώντας τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής με το πλύσιμο των χεριών και τον αερισμό των κλειστών χώρων.

Όμως ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, αλλά επίσης, και αυτό είναι καινούργιο για την Γερμανία, στους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η κοινωνική αποστασιοποίηση.

«Εχουμε κανόνες, όπως η διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,50 μέτρου. Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της απόστασης, συνιστούμε την χρήση μάσκας, χωρίς να έχει σημασία αν πρόκειται για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο», δήλωσε ο Λόταρ Βίλερ.

Για το Ινστιτούτο Robert-Koch , τα ταξίδια στο εξωτερικό αποτελούν επίσης αιτία της σχετικής επιστροφής της επιδημίας στην Γερμανία. Ετσι ο διευθυντής του RKI αναφέρθηκε σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας όπου ο ιός κυκλοφορεί και πάλι κατά ανησυχητικό τρόπο.

Ταυτόχρονα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους πολίτες να μην κάνουν μη αναγκαία ταξίδια στις ισπανικές περιοχές της Αραγονίας, της Καταλονίας και της Ναβάρας, λόγω των υψηλού αριθμού κρουσμάτων και της επιβολής lockdown στις περιοχές αυτές.