Κόσμος

Τραμπ: Νέα αγωγή για να μην δημοσιοποιήσει την φορολογική δήλωσή του

Υποστηρίζει ότι η κλήτευση του απο το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί “παρενόχληση”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε με την παράδοση στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων του μερικές εβδομάδες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι ο πρόεδρος δεν εξαιρείται από τις ποινικές έρευνες που διεξάγουν αμερικανικές πολιτείες.

Στη δεύτερη τροποποιημένη αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι η κλήτευση ήταν “άκρως αντισυνταγματική,” ενώ κατατέθηκε “κακόπιστα” και αποτελεί “παρενόχληση” για τον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του στις 3 Νοεμβρίου, ενώ μάχεται για να μη δημοσιοποιήσει τα φορολογικά του στοιχεία.

Ο Σάιρους Βανς, Γενικός Εισαγγελέας στο Μανχάταν, κλήτευσε τη λογιστική εταιρία του Τραμπ για την παράδοση στοιχείων οκταετίας για τις επιχειρηματικές και προσωπικές φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ και άλλων εγγράφων στο πλαίσιο της διεξαγωγής ποινικής έρευνας για τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και τις επιχειρήσεις Τραμπ.