ΥΠΕΣ: Λύση στο πρόβλημα με τις σχολικές καθαρίστριες

Τροπολογίες για την αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων και τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος.

Λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων δίνει με τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή, ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”, που συζητείται στη Βουλή η καθαριότητα των σχολείων περνά στους Δήμους και δίνεται τέλος σε ένα άθλιο καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς το αναγκαίο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Με άλλες τροπολογίες καλύπτονται για και την περίοδο της καραντίνας οι σχολικοί τροχονόμοι και θα λάβουν την αποζημίωση που τους αναλογεί, ενώ σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021, με μια σειρά προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προηγουμένου έτους έως 30/6/21 και η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών να προχωρεί σε αναθέσεις προκειμένου να καλύψει νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών.

Συγκεκριμένα στις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο κ. Θεοδωρικάκος προτείνονται τα εξής:

Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

1. Η περ. ββ’ της παρ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής :

«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) καταργείται.

Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αρ. 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1η.3.2020.

Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η.6.2021.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς, προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020.

Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2020 – 2021, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 50025/2018 (Β΄ 4217) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παρ. 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.