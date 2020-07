Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για 63χρονο που ξεψύχησε στην Εντατική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε η λίστα με τους νεκρούς από επιπλοκές του COVID-19 στην χώρα μας.

Άλλος ένας νεκρός καταγραφηκε στην Ελλάδα από τον κορονοϊό, καθώς ένας 63χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες ιερέας απο την Ξάνθη, έχασε τη μάχη για τη ζωή, σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.

Στους 203 ανέρχονται συνολικά οι νεκροί από επιοπλοκές του covid-19 στην χώρα μας

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, δίνοντας μάχη επί ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα.

Η έξαρση νέων κρουσμάτων ανά την χώρα οδήγησε την Κυβέρνηση, μετά απο εισήγηση των επιστημόνων, να επιβάλλει διεύρυνση της χρήσης της μάσκας, απο υπάλλήλους και πελάτες, σχεδόν στο σύνολο της αγοράς.