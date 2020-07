Πολιτική

“Υποπλοίαρχος Καραθανάσης”: Το όνομα του ήρωα των Ιμίων πήρε η νέα πυραυλάκατος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Ελλάδα δεν θα λυγίσει στη διαρκή προσπάθειά της για υπεράσπιση των εθνικών δικαίων της», τόνισε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Με μία νέα υπερσύγχρονη μονάδα κρούσης ενισχύεται ο Στόλος. Πρόκειται για την πυραυλάκατο Νο 6 που φέρει το όνομα “Υποπλοίαρχος Καραθανάσης” και εντάχθηκε σήμερα στη δύναμη του Στόλου, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στη διοίκηση Ταχέων Σκαφών, στην Αμφιάλη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Οι υποπλοίαρχοι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, “έπεσαν” κατά την εκτέλεση του καθήκοντος το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενοι τις βραχονησίδες Ίμια.

«Οι πεσόντες ήρωες των Ιμίων υπενθυμίζουν συνεχώς σε εμάς ότι, όπως και τότε, η απειλή παραμένει υπαρκτή. Όσο οι γείτονες μας επιμένουν να επιβουλεύονται τα εθνικά μας δίκαια, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να επαγρυπνούμε», παρατήρησε στην ομιλία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος σχολίασε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό επιχειρούν αποτελεσματικά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος, η οποία είναι μία και αδιαίρετη. Παράλληλα διεμήνυσε ότι αν κάποιοι νομίζουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εγκλωβισμένες σε περιορισμένο χώρο δράσης και ότι θα καμφθούν, ή θα κουραστούν ή θα λυγίσουν στη διαρκή προσπάθεια να κάνουμε ό,τι πρέπει για να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια, πολύ απλά κάνουν λάθος υπολογισμούς. «Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στέλνουν ένα μήνυμα σε εχθρούς και συμμάχους: η Ελλάδα αν και φιλειρηνική χώρα με προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου, είναι σε θέση ανά πάσα ώρα και στιγμή να εφαρμόσει την ισχύ της επί του πεδίου για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στις προσπάθειες ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να είναι σε θέση να ναυπηγήσουν και άλλα πλοία για το Πολεμικό Ναυτικό, συμβάλλοντας στην αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Επίσης, αναφέρθηκε στις διαρκείς προσπάθειες για αναβάθμιση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως η προσπάθεια για πρόσκληση νέου τύπου τορπιλών, η επεξεργασία προτάσεων για την πρόσκτηση νέων σκαφών, κλπ. Το απαιτούν οι καιροί, το απαιτούν οι συγκυρίες ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την άμεση ανάπτυξη του Στόλου στο νότιο Αιγαίο. Στο χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, παρατήρησε ότι σε μία κρίσιμη περίοδο το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται με μία υπερσύγχρονη μονάδα κρούσεως. Παρατήρησε δε ότι η ονομασία της ως “Υποπλοίαρχος Καραθανάσης” στέλνει μήνυμα μνήμης διότι είναι συνυφασμένο με τον ήρωα που θυσιάστηκε για την πατρίδα και μήνυμα ισχύος γιατί ταυτίζεται με μία μονάδα κρούσης ταγμένη στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας.

Με τη σειρά του και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την αποφασιστική διάταξη του στόλου κατά την πρόσφατη κατάσταση στο Νότιο Αιγαίο. Απευθυνόμενος προς το πλήρωμα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προέτρεψε να εκτελέσουν το καθήκον τους με αυταπάρνηση, υψώνοντας τείχος ναυτικής ισχύος έναντι οιουδήποτε επιβουλέα.

Με την ευκαιρία της τελετής ονοματοδοσίας και ένταξης στο Στόλο της πυραυλάκατου “Υποπλοίαρχος Καραθανάσης”, ο Αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, εξέφρασε την υπερηφάνεια της τάξης του 1985, όπου ανήκε ο Υποπλοίαρχος Καραθανάσης. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος ναυπήγησης των πυραυλάκατων, με εποικοδομητική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων και στη διαρκή προσπάθεια για διατήρηση και επαύξηση της θαλάσσιας ισχύος.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ διαβεβαίωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στην αποστολή του οπουδήποτε απαιτηθεί και για όσο χρόνο χρειασθεί.

Ανάδοχος του πλοίου ήταν ο γιος του ήρωα των Ιμίων Γιάννης Καραθανάσης.

Ο παριστάμενος Νίκος Βλαχάκος, αδελφός του επίσης ήρωα των Ιμίων, σχολίασε ότι οι φιγούρες των Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, βρίσκονται στο Αιγαίο, περνώντας στις νέες γενιές την πίστη προς την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματος τους. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Αιγαίο, σχολίασε ότι ήταν μία δύσκολη κατάσταση, ωστόσο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι καθ’ όλα έτοιμες να αντιμετωπίσουν οιονδήποτε επιβουλέα.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο γ.γ. του Υπουργείου, Αντώνης Οικονόμου, η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, βουλευτές, και άλλοι επίσημοι.