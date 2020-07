Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Προβληματισμός απο την εξάπλωση στα αστικά κέντρα.

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, απο τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν 52 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Από τα νέα κρούσματα, τα 11 είναι “εισαγόμενα”. Ειδικότερα: 7 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και άλλα 4 αφορούν ταξιδιώτες που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα και μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Τα υπόλοιπα 41 νέα κρούσματα, εντοπίστηκαν στις παρακάτω περιοχές:

δεκατέσσερα (14) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

εννέα (9) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

τέσσερα (4) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας,

τέσσερα (4) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αχαϊας,

τέσσερα (4) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου,

δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας,

δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής,

ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας.