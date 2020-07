Οικονομία

Μάτι: οι εγκαυματίες έχουν δικαίωμα για διορισμό στο Δημόσιο

Τι προβλέπεται σε νομοθετικο συμπληρώμα στο πλαίσιο στήριξης των πυροπαθών. Για ποιούς άλλους εγκαυματίες ισχύει η διάταξη.

Συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττική στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών. Με την τροπολογία επεκτείνεται το δικαίωμα διορισμού σε κενή οργανική θέση στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) εξαιτίας των πυρκαγιών.

Με την ίδια τροπολογία, το δικαίωμα του διορισμού παρέχεται και σε πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή σε ΜΑΦ ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της νήσου Χίου της 25ης Αυγούστου 2016.

Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται ο διορισμός των προσώπων αυτών, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Επίσης παρέχεται δυνατότητα παράτασης με υπουργική απόφαση, της προθεσμίας (λήγει 10.8.2020) υποβολής από τους ενδιαφερόμενους αίτησης δικαστικής συνδρομής σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που έχουν καθοριστεί με προγενέστερη Κοινή Υπουργική Απόφαση, στο πλαίσιο αποκατάστασης ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018.