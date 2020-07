Πολιτική

Τουρκική NAVTEX για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα, που στέλνει το Barbaros για έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Λίγες μόλις ώρες μετά την τουρκική αναδίπλωση με το Oruc Reis, στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο, η Άγκυρα προχώρησε σε μία νέα πρόκληση, εκδίδοντας NAVTEX για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ειδικότερα, η Τουρκία στέλνει το Barbaros στο νότιο τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με τη NAVTEX, οι έρευνες θα διαρκέσουν από σήμερα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τουρκικές ενέργειες και τον διαρκή συντονισμό Ελλάδας καi Κύπρου, σύμφωνα με αναρτήσεις του Νίκου Δένδια και του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν ανακοίνωσε την προσωρινή αναβολή των ερευνών του Oruc Reis. «Στην τελευταία μας Navtex, η Ελλάδα αντέδρασε με υπερβολικό τρόπο και η περιοχή των ερευνών του Oruc Reis σχεδιάστηκε 180 χιλιόμετρα από το Καστελόριζο. Ο Πρόεδρος μας δήλωσε πως, αφού θα γίνουν συνομιλίες περιμένουμε (σ.σ. για το Oruc Reis), για ένα χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Καλίν σε συνέντευξη του στο CNN Turk.

Μεταξύ άλλων, ο Kαλίν δήλωσε πως ο γερμανικός Τύπος ήταν υπερβολικός πως η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου, «όμως υπήρξε η δημιουργική συμβολή της κυρίας Μέρκελ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε χωρίς προϋποθέσεις και όρους», τόνισε.

«Θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε την τοποθέτηση του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση με την Ισπανίδα ομόλογό του, Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια. «Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πάντοτε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον διάλογο είναι η έμπρακτη αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να συζητάμε όταν μια πλευρά προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», κατέστησε σαφές.