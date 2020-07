Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντυπωσιακές εικόνες από λείψανα καλοδιατηρημένου μαμούθ

Εντοπίστηκαν από ερευνητές σε λίμνη, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.

Ρώσοι επιστήμονες μελετούν τα εντυπωσιακά καλοδιατηρημένα οστά ενός ενήλικου μαλλιαρού μαμούθ, ενός είδους που περιπλανιόταν στη Σιβηρία πριν από περίπου 10.000 χρόνια.

Κάτοικοι της χερσονήσου Γιαμάλ, πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, εντόπισαν τα λείψανά του σε μια λίμνη. Ένα τμήμα του κρανίου του, πολλά πλευρά και οστά των μπροστινών ποδιών - ορισμένα έφεραν ακόμη μαλακό ιστό επάνω τους - ανασύρθηκαν στις 23 Ιουλίου και οι ειδικοί συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και άλλων οστών.

Στη Σιβηρία αυξάνεται η συχνότητα με την οποία οι επιστήμονες ανακαλύπτουν λείψανα προϊστορικών ζώων, καθώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, λιώνουν με ταχύτερο ρυθμό οι μόνιμοι πάγοι της Αρκτικής. Τον Δεκέμβριο οι Ρώσοι έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες ενός προϊστορικού κουταβιού, που πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 18.000 ετών και βρέθηκε στη ρωσική Άπω Ανατολή το 2018.

Τα λείψανα του μαμούθ είναι ηλικίας τουλάχιστον 10.000 ετών. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν, ωστόσο προς το παρόν, σε τι ηλικία πέθανε το ζώο, όπως εξήγησε ο Ντμίτρι Φρόλοβ, ο διευθυντής του Επιστημονικού Κέντρου Αρκτικών Μελετών. Στη Ρωσία έχουν βρεθεί μαμούθ που ζούσαν στην περιοχή έως και πριν από 30.000 χρόνια.

Η Γεβγένιγια Χοζιαϊνόβα, επιστήμονας του τοπικού μουσείου, εξήγησε ότι είναι ασυνήθιστο να εντοπίζονται τόσα πολλά οστά από ένα ζώο. «Φυσικά, θα θέλαμε να βρούμε και τα υπόλοιπα, να καταλάβουμε πόσο πλήρες είναι το εύρημα. Όπου έχει διατηρηθεί μαλακός ιστός, είναι ένα πολύτιμο υλικό για τη μελέτη μας», συμπλήρωσε.