Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: νέα πίστωση σε δικαιούχους

Περισσότερα απο 500 εκατομμύρια μπαίνουν στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπ. Οικονομικών, "πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.956 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 519 εκατ. ευρώ".

"Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 88.885", σημειώνει το οικονομικό επιτελείο.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, στο μέχρι σήμερα συνολικό αριθμό δικαιούχων, "έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,209 δισ. ευρώ".